Путин присвоил 33 мотострелковому полку звание "гвардейский"
Путин присвоил 33 мотострелковому полку звание "гвардейский" - РИА Новости, 12.11.2025
Путин присвоил 33 мотострелковому полку звание "гвардейский"
Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 33 мотострелковому полку, соответствующий указ... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
2025
Новости
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 33 мотострелковому полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 33 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 33 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 12 ноября.