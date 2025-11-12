Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений
14:58 12.11.2025
Путин и Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
казахстан
китай
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире, россия, казахстан, китай, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Китай, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего, торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос об ожиданиях от государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Он отметил, что отношения между двумя странами очень тесные и многогранные. "Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнёры", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер. "Это очень значительные объёмы. И по инвестициям фактически оспариваем первое место в экономику Казахстана. Поэтому есть о чем поговорить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в торговой и энергетической сферах
26 сентября, 14:55
 
