Путин и Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего, торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос об ожиданиях от государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Он отметил, что отношения между двумя странами очень тесные и многогранные. "Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнёры", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер. "Это очень значительные объёмы. И по инвестициям фактически оспариваем первое место в экономику Казахстана. Поэтому есть о чем поговорить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.