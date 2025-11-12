Путин и Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что отношения между двумя странами очень тесные и многогранные. "Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнёры", - подчеркнул представитель Кремля.