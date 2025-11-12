https://ria.ru/20251112/putin-2054490681.html
Путин рассказал о расчетах между Россией и Казахстаном
Путин рассказал о расчетах между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о расчетах между Россией и Казахстаном
Почти 100% расчетов между РФ и Казахстаном идут в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о расчетах между Россией и Казахстаном
Путин: почти все расчеты между Россией и Казахстаном идут в нацвалютах