Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 12.11.2025
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:47:00+03:00
2025-11-12T14:47:00+03:00
2025-11-12T14:57:00+03:00
россия
бишкек
владимир путин
одкб
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
