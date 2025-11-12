Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 12.11.2025 (обновлено: 14:57 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/putin-2054488946.html
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 12.11.2025
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:47:00+03:00
2025-11-12T14:57:00+03:00
россия
бишкек
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054488596.html
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, владимир путин, одкб
Россия, Бишкек, Владимир Путин, ОДКБ
Путин планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

Путин заявил, что планирует посетить саммит ОДКБ в Бишкеке

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
"Мы регулярно общаемся с вами, но вот еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ подчеркнул, что они с Токаевым поддерживают регулярное общение. Помимо саммита в Бишкеке, лидеры до конца году также встретятся в рамках традиционного предновогоднего саммита СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
"У нас насыщенная программа, и она исполняется", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин назвал Россию одним из ведущих партнеров Казахстана
Вчера, 14:46
 
РоссияБишкекВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала