Путин назвал Россию одним из ведущих партнеров Казахстана
Путин назвал Россию одним из ведущих партнеров Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин назвал Россию одним из ведущих партнеров Казахстана
Президент России Владимир Путин назвал РФ одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. РИА Новости, 12.11.2025
россия
казахстан
2025
Путин назвал Россию одним из ведущих партнеров Казахстана
Путин назвал Россию одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана