Путин оценил совместные проекты России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
14:45 12.11.2025 (обновлено: 22:41 12.11.2025)
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана
россия, казахстан, владимир путин
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана

Путин: проекты сотрудничества России и Казахстана оцениваются миллиардами

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Намеченные совместные проекты России и Казахстана измеряются десятками миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть намеченные проекты, они тоже измеряются десятками миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Казахстанский бизнес активно работает в России, заявил Путин
РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
