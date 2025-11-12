https://ria.ru/20251112/putin-2054488249.html
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин оценил совместные проекты России и Казахстана
Намеченные совместные проекты России и Казахстана измеряются десятками миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
Путин: проекты сотрудничества России и Казахстана оцениваются миллиардами