Рейтинг@Mail.ru
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/putin-2054486737.html
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2025
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин
Россия стремится в дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:42:00+03:00
2025-11-12T14:42:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054484645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_645cf897f774e23026b2ec9957de320d.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054484331.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина и Токаева в Кремле
Переговоры Путина и Токаева в Кремле. Москва и Астана – ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, подчеркнул президент России.
2025-11-12T14:42
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054484645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be286fadf6acc32824cea223fe167775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин

Путин: Россия стремится к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия стремится в дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном", - заявил Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном
Вчера, 14:37
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала