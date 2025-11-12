https://ria.ru/20251112/putin-2054486737.html
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2025
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин
Россия стремится в дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:42:00+03:00
2025-11-12T14:42:00+03:00
2025-11-12T14:42:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054484645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_645cf897f774e23026b2ec9957de320d.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054484331.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054484645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be286fadf6acc32824cea223fe167775.jpg
Переговоры Путина и Токаева в Кремле
Переговоры Путина и Токаева в Кремле. Москва и Астана – ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, подчеркнул президент России.
2025-11-12T14:42
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Россия стремится к развитию отношений с Казахстаном, заявил Путин
Путин: Россия стремится к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном