Путин назвал Россию и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, заявил президент России Владимир Путин.
в мире
россия
казахстан
владимир путин
россия
казахстан
2025
Переговоры Путина и Токаева в Кремле
Москва и Астана – ближайшие партнеры, друзья и союзники, это подтверждается конкретными делами, подчеркнул президент России.
