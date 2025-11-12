https://ria.ru/20251112/putin-2054484331.html
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном - РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном
Отношения России с Казахстаном развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:37:00+03:00
2025-11-12T14:37:00+03:00
2025-11-12T14:37:00+03:00
казахстан
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522908_0:108:3060:1829_1920x0_80_0_0_6a53e2d412e6b5ca7f7c918309fde1aa.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054441166.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522908_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_1c3c172fc26e825772f437650e6122ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном
Путин: отношения РФ и Казахстана развиваются поступательно