Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном - 12.11.2025
14:37 12.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном
Отношения России с Казахстаном развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Казахстаном

Путин: отношения РФ и Казахстана развиваются поступательно

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Отношения России с Казахстаном развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
