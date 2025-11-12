Рейтинг@Mail.ru
12:22 12.11.2025
Путин и Токаев посетят Большой театр
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вечером посетят Большой театр, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, большой театр, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков, Большой театр, Политика
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вечером посетят Большой театр, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вечером также посетят Большой театр два президента", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
11 ноября, 23:08
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДмитрий ПесковБольшой театрПолитика
 
 
