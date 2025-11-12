https://ria.ru/20251112/putin-2054440133.html
Путин и Токаев посетят Большой театр
Путин и Токаев посетят Большой театр - РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев посетят Большой театр
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вечером посетят Большой театр, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
