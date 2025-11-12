Промомед: Россия готова обеспечивать Африку лекарствами, возможности есть

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия готова обеспечивать африканские страны лекарственными препаратами, возможности экспорта интересные, однако есть ряд проблем, например, с расчетами, рассказал РИА Новости глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.

"Россия и "Промомед", в частности, готовы обеспечивать Африку лекарствами. В Африке есть и бедные страны, и богатые страны. И поэтому возможности экспорта достаточно интересны. Однако существует ряд проблем", - прокомментировал глава компании.

По его словам, несмотря на то, что "Промомед" уже осуществляет поставки лекарственных препаратов в Африку, все же есть некоторые трудности в расчетах при поставке. И все же для африканцев лекарства остаются бесплатными благодаря дотациям.

"Африканские страны, как правило, имеют внешние источники финансирования. То есть типичная модель получения лекарства африканскими странами - дотационная. Лекарство для африканцев остается бесплатным", - сказал Белый.

Однако африканской компании-импортеру за поставки должны заплатить международный комитет Красного Креста, ВОЗ, благотворительный фонд или африканский фонд. Но из-за непростой ситуации с платежами деньги за них иногда приходят достаточно долго, объяснил глава компании.

В целом Африка является непростым для работы континентом - есть беднейшие государства в Африке, а есть, наоборот, экономически развитые страны в Северной и Северо-Восточной частях континента, например, Египет. Также есть нефтедобывающие страны, к примеру, Нигерия. "Поэтому нельзя одним мазком все это описать. Но это непростой регион", - заключил Белый.

ПАО "Промомед" - одна из ведущих российских инновационных биофармацевтических компаний. В ее структуру входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие - завод "Биохимик". Благодаря этому "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства "от идеи - к молекуле, от молекулы - к пациенту", оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов.