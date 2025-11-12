"Производительность 360": формирование компетенций бережливого производства

Седьмой федеральный форум "Производительность 360" прошел на ВДНХ 6-7 ноября. В этом году внимание участников акцентировали на внедрении механизмов повышения производительности труда в социальной сфере. Именно в этой области особенно актуальна проблема дефицита кадров. И эффективно решить ее помогают инструменты бережливого производства, которые уже внедряют на предприятиях реального сектора с помощью специалистов Федерального центра компетенций. Эта работа проводится по федеральному проекту "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"

Эксперты в бережливом производстве

На специальной сессии форума "Компетенции 4.0 в экономике будущего" представили стратегии ускоренного формирования компетенций бережливого производства и непрерывного обучения сотрудников. Это станет комплексным решением для преодоления кадрового дефицита.

По данным Федерального центра компетенций (ФЦК), потребность в специалистах, прошедших обучение бережливому производству, к 2030 году составит более 2 миллионов человек.

"Эта компетенция подразумевает наличие навыков постоянного анализа существующих в компании процессов, умении видеть потери и эффективно их устранять", – пояснила заместитель генерального директора по обучению ФЦК – руководитель департамента "Академия производительности" и модератор сессии Ирина Жук.

Она отметила, что по федеральному проекту "Производительность труда" в ближайшие шесть лет 90 тысяч человек смогут освоить инструменты бережливого производства с помощью экспертов Федерального и региональных центров компетенций. Около 2 тысяч внутренних тренеров, которых подготовят за этот период, обучат до 80% сотрудников своих компаний.

Бережливость в медицине

К концу 2030 года в России планируется повысить производительность труда во всех государственных и муниципальных учреждениях социального сектора. А это более 123 тысяч организаций образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта.

Они смогут реализовать проекты по повышению производительности труда при поддержке ФЦК, отраслевых центров компетенций, а также самостоятельно.

Одним из первых к федеральному проекту "Производительность труда" уже присоединился Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова. При помощи экспертов ФЦК здесь будут внедрять приемы бережливого производства.

"Основные цели проекта в сфере здравоохранения: рост числа проведенных диспансерных наблюдений и увеличение "оборота койки". В течение шести месяцев мы будем постоянно находиться в Центре, совместно с рабочей группой оптимизируя выбранные процессы", – рассказал начальник отдела реализации специальных проектов ФЦК Алексей Максимов.

Доступность спорта растет

Принципы бережливого производства по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" внедряются и в сфере физкультуры и спорта. Одним из пионеров стала Московская государственная академия физической культуры (МГАФК).

Сотрудники учебного заведения при поддержке экспертов ФЦК реализовали проект по повышению эффективности предоставления спортивных услуг. В качестве "пилота" выбрали спортивный бассейн вуза. Рабочая группа провела исследование клиентского пути, определила целевую аудиторию, разработала план по продвижению услуг и применила решения для устранения потерь.

"Внедрение инструментов бережливого производства позволило повысить эффективность работы бассейна и улучшить пользовательский опыт. В результате количество посещений на свободное плавание выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал РИА Новости проректор МГАФК Антон Морозов.

Кроме того, работники академии прошли обучение по основам бережливого производства, методам решения проблем и оптимизации административных процессов. Полученные компетенции позволят им внедрить принципы эффективного управления и в других подразделениях вуза.

"Результаты достигнуты благодаря улучшению пользовательского опыта, информированию населения об услугах и оптимизации процесса оформления договоров. Сегодня академия демонстрирует пример того, как бережливые технологии могут повысить доступность и качество спортивных услуг", — отметил в беседе с РИА Новости консультант ФЦК Егор Федосов.

По итогам проекта специалисты разработают типовое – "коробочное" решение, которое позволит тиражировать опыт МГАФК в спортивных объектах других регионов России.

Эффективная диспансеризация

Городская поликлиника № 7 в Краснодаре, которая обслуживает более 60 тысяч человек, также смогла изменить подход к проведению диспансеризации с помощью инструментов федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В поликлинике создали проектный офис по бережливому производству, который координирует внедрение изменений и обучает коллектив методикам повышения эффективности. Уже 16 сотрудников прошли обучение, еще 8 врачей и представителей среднего медперсонала – в процессе. В итоге формируется команда, способная самостоятельно запускать и поддерживать новые проекты.

"В работе всегда есть узлы — скрытые причины задержек или ошибок. Инструменты бережливого производства позволяют их находить и устранять. Это похоже на распутывание клубка: постепенно, шаг за шагом выясняешь, какие именно факторы влияли на итоговый результат. Для нашей поликлиники участие в проекте — не разовая история, а начало пути", — отметила главный врач ГБУЗ "ГП №7 города Краснодара" Екатерина Устинова.

По ее мнению, необходимо тиражировать успешные практики в других медицинских организациях края, чтобы как можно больше пациентов ощутили позитивные изменения.

В поликлинике реализуются еще два проекта. Один из них направлен на профилактику профессионального выгорания на рабочем месте. Другой – связан с повышением процента прохождения диспансеризации среди пациентов трудоспособного возраста с гипертонической болезнью сердца.

Как отмечает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, эффективность в медицине означает увеличение доступности, качества и безопасности медицинской помощи.

"Главная ценность для пациента — это его время и спокойствие. Подобные проекты меняют саму суть взаимодействия человека и системы здравоохранения. Это яркий пример того, как, устранив внутренние барьеры и нелогичные маршруты, можно превратить утомительную процедуру в понятный и быстрый процесс", — сказал Юртаев.

"Коробочные" решения в культуре

Еще один успешный пример повышения эффективности – Центр детского чтения "Синяя птица", который входит в Централизованную библиотечную систему (ЦБС) имени Н.Н. Зиминой в Белорецком районе Башкирии. Внедрение бережливого производства позволило библиотеке сократить количество отказов в выдаче книг, оптимизировать пополнение фонда, повысить качество обслуживания читателей и посещаемость.

Сотрудники центра совместно с экспертами ФЦК провели диагностику процессов – от выявления востребованной литературы до возврата книг в фонд – и определили зоны для повышения эффективности. Так, раньше учет 35% отказов велся вручную, что вызывало задержки и потерю данных. Решить проблему помогло внедрение единой электронной формы фиксации отказов, которую теперь используют все 46 филиалов ЦБС.

"Чтобы еще больше соответствовать потребностям наших читателей, мы создали Совет по формированию фонда, разработали необходимые регламенты, организовали взаимодействие с образовательными учреждениями. Эти и другие позитивные изменения стали возможны благодаря вовлеченности всех сотрудников в процесс бережливого производства", – рассказала РИА Новости директор ЦБС Любовь Кузьмина.

Еще одним важным изменением стала реорганизация рабочего пространства в отделе комплектования. После перепланировки рабочих мест, замены мебели на эргономичную, оптимизации использования стеллажей для литературы процесс обработки стал более эффективным. Все эти решения позволили сэкономить время, повысить уровень комфорта сотрудников и качество обслуживания читателей.

Проект лег в основу "коробочного решения" для базы знаний федерального проекта "Производительность труда" и стал примером для тиражирования в других организациях культуры.

"Мы видим первые результаты работы с ФЦК – разработаны коробочные решения для самых массовых учреждений отрасли: Домов культуры и библиотек. Это очень важный момент для нас. Бесспорно, специалисты ФЦК провели большую работу по анализу имеющихся потерь производительности труда в этих организациях и разработали пути их сокращения", – сообщила заместитель генерального директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления" – руководитель ОЦК Минкультуры России Вероника Алексеева.

По ее словам, внедрение "коробочных" решений позволит повысить удовлетворенность граждан качеством и объемом услуг учреждений культуры, увеличить их посещаемость, а значит – и вовлеченность людей в культурную жизнь страны.