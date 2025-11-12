Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области - РИА Новости, 12.11.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:05 12.11.2025
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области - РИА Новости, 12.11.2025
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с заместителем с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, они обсудили реализацию... РИА Новости, 12.11.2025
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области

Анохин и Хуснуллин обсудили работу национального проекта в Смоленской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с заместителем с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, они обсудили реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни" в регионе.
На встрече речь шла о реализации стратегического проекта — реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный".
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Анохин встретился с участником программы "Герои СВОего времени. Смоленск"
8 ноября, 15:27
"На его строительство региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму 3,3 миллиарда рублей. Проект по возрождению гражданского авиасообщения реализуем по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Реконструкция аэродрома повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительный стимул для роста бизнеса, привлечет еще больше туристов", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор назвал одной из приоритетных задач строительство жилья – так, с начала 2025 года в области введено 372 тысячи квадратных метров.
Большое внимание уделяется благоустройству городов и сельских территорий. В этом году реализуется 87 проектов в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" – 35 общественных и 52 дворовые территории.
"Работы уже завершились на большинстве объектов. Кроме того, в Ярцеве, Починке и Гагарине реализуем проекты-победители Всероссийского конкурса лучших практик благоустройства", – заявил Анохин.
Он отметил, что по всем направлениям идет инфраструктурное развитие. При федеральной поддержке возводится "Техношкола Феникс" в селе Печерск. Новая школа будет построена к концу 2026 года. С привлечением казначейских средств возводят два детских сада — в микрорайоне Миловидово и на Краснинском шоссе в Смоленске.
Также в регионе модернизируется коммунальная инфраструктура. В этом году обновят свыше 99 километров инженерных сетей, половина работ уже выполнена. В следующем году в регионе закончится строительство и реконструкция десяти объектов водоснабжения и теплоснабжения.
"Благодарю Марата Шакирзяновича за поддержку и заинтересованное участие в решении важных для региона задач. Совместная работа с федеральным правительством дает нам уверенность в устойчивом развитии и новых возможностях для жителей", – заявил Анохин по итогам встречи.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Анохин: подвели итоги работы по сохранению исторической памяти в 2025 году
11 ноября, 21:44
 
Смоленская область
 
 
