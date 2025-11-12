https://ria.ru/20251112/proekt-2054406461.html
Проект здоровьесбережения для молодежи реализуют в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Проект здоровьесбережения для студенческой молодежи запустят в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал инициативу о реализации информационно-профилактического проекта для студенческой молодежи Дона "Здоровье будущего: твой выбор сегодня"", - говорится в сообщении. О сроках и задачах проекта рассказала на рабочей встрече с главой региона заместитель губернатора Олеся Старжинская.
Региональная программа будет реализована в рамках нацпроекта "Семья". Ее цель - сформировать у молодых и активных людей ответственное отношение к своему здоровью. Участникам проекта - студентам вузов - будет предложено пройти анкетирование и профилактический медосмотр, чтобы на ранней стадии выявить заболевания и определить факторы риска.
Стартует проект среди студентов Ростовского государственного медицинского университета. С 17 по 30 ноября студенты-медики получат возможность оценить состояние своего здоровья по лабораторным и инструментальным показателям, а также получить индивидуальные рекомендации врачей по профилактической медицине. С января 2026 года проект планируется масштабировать на другие вузы Ростовской области.
"Проект значимый, он - про здоровье будущих мам и пап, и к нему надо относиться бережно. Конечно, ранняя диагностика среди студентов позволит выявить какие-то проблемы, факторы риска. Предлагаю обсудить это начинание с ректорами, уверен, они поддержат программу", - сказал на встрече Слюсарь. Он подчеркнул, что демографическая программа одна из приоритетных в работе регионального правительства.