Проект здоровьесбережения для молодежи реализуют в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Проект здоровьесбережения для студенческой молодежи запустят в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поддержал инициативу о реализации информационно-профилактического проекта для студенческой молодежи Дона "Здоровье будущего: твой выбор сегодня"", - говорится в сообщении. О сроках и задачах проекта рассказала на рабочей встрече с главой региона заместитель губернатора Олеся Старжинская.

Региональная программа будет реализована в рамках нацпроекта "Семья". Ее цель - сформировать у молодых и активных людей ответственное отношение к своему здоровью. Участникам проекта - студентам вузов - будет предложено пройти анкетирование и профилактический медосмотр, чтобы на ранней стадии выявить заболевания и определить факторы риска.

Стартует проект среди студентов Ростовского государственного медицинского университета. С 17 по 30 ноября студенты-медики получат возможность оценить состояние своего здоровья по лабораторным и инструментальным показателям, а также получить индивидуальные рекомендации врачей по профилактической медицине. С января 2026 года проект планируется масштабировать на другие вузы Ростовской области.