Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы - РИА Новости, 12.11.2025
06:25 12.11.2025 (обновлено: 07:12 12.11.2025)
Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы
Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы - РИА Новости, 12.11.2025
Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы
Прибалтийские страны в 2024 году столкнулись с самым значительным ростом доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, среди всех государств... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
эстония
латвия
литва
евросоюз
прибалтика
эстония
латвия
литва
прибалтика
Дарья Буймова
в мире, эстония, латвия, литва, евросоюз, прибалтика
В мире, Эстония, Латвия, Литва, Евросоюз, Прибалтика
Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы

В Прибалтике значительно выросла доля граждан, которые не могут найти работу год

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУлица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прибалтийские страны в 2024 году столкнулись с самым значительным ростом доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, среди всех государств Евросоюза, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Сильнее всего долгосрочная безработица среди стран ЕС выросла за последний год в Эстонии - сразу на 0,5 процентного пункта, до 1,8% от всего трудоспособного населения старше 15 лет. Заметно ухудшилась ситуация и в Латвии, где показатель вырос до 2,2% с 1,8%.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
6 ноября, 05:03
В третьей прибалтийской стране, Литве, доля тех, кто остается без работы более 12 месяцев, сохранилась на уровне 2,3% третий год подряд, однако страна занимает шестое место среди всех стран Евросоюза по этому показателю.
Значительно подросла долгосрочная безработица еще в Дании - на 0,3 процентного пункта, до 0,8%. На 0,1 процентного пункта она увеличилась еще в Чехии (0,8%), Венгрии (1,5%), Финляндии и Швеции (по 1,7%).
Больше всего незанятых, которые не могут устроиться на работу более года, в Греции - 5,4% от трудоспособного населения, а также в Испании (3,8%), Словакии (3,5%) и Италии (3,3%).
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро
21 октября, 20:12
 
В миреЭстонияЛатвияЛитваЕвросоюзПрибалтика
 
 
