Прибалтика столкнулась с ростом долгосрочной безработицы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прибалтийские страны в 2024 году столкнулись с самым значительным ростом доли граждан, которые не могут найти работу как минимум год, среди всех государств Евросоюза, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.