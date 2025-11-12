В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус, в котором в результате ДТП в Приамурье 2 сентября пострадали 19 человек, был переполнен пассажирами в нарушение норм безопасности, уголовное дело в отношении перевозчика направлено в суд, сообщает прокуратура Амурской области.

Авария произошла на автодороге сообщением "Благовещенск-Свободный" 2 сентября. В результате ДТП 19 пассажиров, находящихся в салоне междугороднего автобуса, получили травмы различной степени тяжести, трём из них причинен тяжкий вред здоровью. В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних.

"По версии следствия, обвиняемый нарушил установленные федеральным законодательством нормы и правила обеспечения безопасности пассажиров при осуществлении регулярных перевозок, в том числе правила дорожного движения. Он осуществил перевозку пассажиров без использования ремней безопасности во время движения, в количестве, превышающем количество оборудованных для сидения мест, разрешил пассажирам осуществить поездку в автобусе стоя, а также несовершеннолетнему пассажиру на коленях у матери", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в СУСК региона, обвиняемый не удостоверился в том, чтобы пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также допустил проезд двух из них в положении стоя, что строго запрещено правилами обеспечения безопасности перевозок. 47-летнего водителя междугороднего автобуса обвинили в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ

"Следствием собран необходимый объем доказательств, уголовное дело в отношении перевозчика с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК региона.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, добавили в прокуратуре.