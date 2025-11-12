Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/priamurja-2054392798.html
В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен
В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен - РИА Новости, 12.11.2025
В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен
Рейсовый междугородний автобус, в котором в результате ДТП в Приамурье 2 сентября пострадали 19 человек, был переполнен пассажирами в нарушение норм... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:23:00+03:00
2025-11-12T09:23:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
https://ria.ru/20251111/blagoveschensk-2054216939.html
https://ria.ru/20251026/dtp-2050652180.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье автобус, в котором пострадали 19 человек, был переполнен

В Приамурье автобус участвовавший в ДТП с 19 пострадавшими был переполнен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус, в котором в результате ДТП в Приамурье 2 сентября пострадали 19 человек, был переполнен пассажирами в нарушение норм безопасности, уголовное дело в отношении перевозчика направлено в суд, сообщает прокуратура Амурской области.
Авария произошла на автодороге сообщением "Благовещенск-Свободный" 2 сентября. В результате ДТП 19 пассажиров, находящихся в салоне междугороднего автобуса, получили травмы различной степени тяжести, трём из них причинен тяжкий вред здоровью. В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних.
ДТП с автобусом и грузовиком в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Благовещенске в ДТП с автобусом пострадали женщина с маленьким ребенком
Вчера, 15:23
"По версии следствия, обвиняемый нарушил установленные федеральным законодательством нормы и правила обеспечения безопасности пассажиров при осуществлении регулярных перевозок, в том числе правила дорожного движения. Он осуществил перевозку пассажиров без использования ремней безопасности во время движения, в количестве, превышающем количество оборудованных для сидения мест, разрешил пассажирам осуществить поездку в автобусе стоя, а также несовершеннолетнему пассажиру на коленях у матери", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили в СУСК региона, обвиняемый не удостоверился в том, чтобы пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также допустил проезд двух из них в положении стоя, что строго запрещено правилами обеспечения безопасности перевозок. 47-летнего водителя междугороднего автобуса обвинили в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)
"Следствием собран необходимый объем доказательств, уголовное дело в отношении перевозчика с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК региона.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, добавили в прокуратуре.
По данным следствия, ДТП произошло в результате выезда на полосу встречного движения легкового автомобиля под управлением 23-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело в отношении него прекращено, поскольку он скончался в медицинском учреждении от полученных травм.
Последствия столкновения автобуса и грузовика в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
СК назвал возможную причину ДТП с автобусом в Приамурье
26 октября, 07:24
 
ПроисшествияАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала