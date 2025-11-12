Трамп в письме призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

В письме, которое опубликовали ведущие израильские СМИ, Трамп заявил, что уважает израильскую судебно-юридическую систему, но считает судебные разбирательства против премьера "необоснованными".

"Теперь, когда мы достигли этого беспрецедентного успеха и держим (палестинское движение. — Прим. ред.) ХАМАС под контролем, настало время позволить Биби (Нетаньяху. Прим. ред.) объединить Израиль , помиловав его и положив конец этой судебной кампании раз и навсегда", — написал американский лидер.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому делу "4000" — о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". Дело "1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.