Трамп в письме призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
2025-11-12T14:58:00+03:00
2025-11-12T14:58:00+03:00
2025-11-12T17:41:00+03:00
в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Президент Ицхак Герцог
сегодня (в среду. — Прим. ред.) получил подписанное письмо от президента США Дональда Трампа
с призывом рассмотреть вопрос о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху
", — говорится в сообщении на сайте Kan.
В письме, которое опубликовали ведущие израильские СМИ, Трамп заявил, что уважает израильскую судебно-юридическую систему, но считает судебные разбирательства против премьера "необоснованными".
"Теперь, когда мы достигли этого беспрецедентного успеха и держим (палестинское движение. — Прим. ред.) ХАМАС
под контролем, настало время позволить Биби (Нетаньяху. Прим. ред.) объединить Израиль
, помиловав его и положив конец этой судебной кампании раз и навсегда", — написал американский лидер.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива
начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому делу "4000" — о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". Дело "1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В деле "2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.