ГК "Полипласт" провела презентацию на Международной выставке "Химия-2025"
10:01 12.11.2025
ГК "Полипласт" провела презентацию на Международной выставке "Химия-2025"
ГК "Полипласт" провела презентацию на Международной выставке "Химия-2025"
Во вторник, во второй день Международной выставки "Химия-2025", в рамках деловой программы состоялась презентация советника генерального директора АО...
ГК "Полипласт" провела презентацию на Международной выставке "Химия-2025"

© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"Презентация от ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025"
© Фото : пресс-служба ГК "Полипласт"
Презентация от ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025"
МОСКВА, 12 ноя – пресс-служба ГК "Полипласт". Во вторник, во второй день Международной выставки "Химия-2025", в рамках деловой программы состоялась презентация советника генерального директора АО "Полипласт" Егора Лунина.
В своем выступлении он подчеркнул значимость системной работы бизнеса, власти и общества в реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Взятый компанией "Полипласт" курс на импортозамещение и технологический суверенитет нацелен на комплексную модернизацию производств, увеличение мощностей и повышение конкурентоспособности продукции.
На сессии "Базовый инжиниринг и реинжиниринг в химической промышленности" технический директор "Полипласт-Юг" Саламатов рассказал о новейших технологиях антикоррозийной защиты строительных конструкций, способных обеспечить долговечность и безопасность объектов капитального строительства.
Директор Научно-технического центра "Полипласт-УралCиб" Светлана Кедина представила проект по выпуску эпоксидных смол, который компания уже последовательно воплощает. Особое внимание было уделено преимуществам локального производства на Урале – новое производство позволит обеспечить рынок стратегическим сырьем, которое необходимо многим промышленным отраслям.
В дискуссии "Кадры для химии" директор по персоналу "Полипласт-УралСиб" Елена Голубцова и директор по персоналу и общим вопросам АО "Хромпик" Наталья Анцупова обсудили партнерские программы по работе с образовательными учреждениями регионов присутствия. Подготовка квалифицированных специалистов и формирование кадрового резерва позволят в перспективе снизить нехватку сотрудников и ускорить их адаптацию, в том числе за счет инвестиций в современные учебные лаборатории и практические программы.
Представители ГК "Полипласт" выразили уверенность в том, что активное участие в реализации национальных проектов, внедрение инновационных технологий и развитие кадрового потенциала станут залогом успешного продвижения отечественной химической промышленности и укрепления позиций России на международном рынке.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
