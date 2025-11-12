Рейтинг@Mail.ru
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
Футбол
 
14:24 12.11.2025 (обновлено: 14:27 12.11.2025)
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
Капитанская повязка сборной России по футболу на матч против команды Перу посвящена городу-герою Ленинграду, сообщается в Telegram-канале национальной сборной. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
футбол
ленинград
сборная россии по футболу
спорт
вокруг спорта
перу
/20251111/sbornaya-2054161283.html
Новости
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду

Капитанскую повязку сборной России на матч с перуанцами посвятили Ленинграду

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Капитанская повязка сборной России по футболу на матч против команды Перу посвящена городу-герою Ленинграду, сообщается в Telegram-канале национальной сборной.
Встреча состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. Ранее в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили РИА Новости о реализации более 40 тысяч билетов на матч.
На повязке изображены архивные кадры Ленинграда в период Великой Отечественной войны, а также размещена надпись "Одна на всех. Команда, Родина, Победа!".
В понедельник футболисты и тренерский штаб сборной России посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтили память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках мемориальной акции РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Футболисты и тренерский штаб сборной России посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
11 ноября, 12:48
 
