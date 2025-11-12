https://ria.ru/20251112/povjazka-2054477900.html
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
Капитанская повязка сборной России по футболу на матч против команды Перу посвящена городу-герою Ленинграду, сообщается в Telegram-канале национальной сборной. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
