Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына

"Лауреатом Премии в номинации "За лучшее крепленое вино" также стал Портвейн Севастополь 1994 от INKERMAN. Вино стало первым лауреатом возрожденной Премии в "винных" номинациях, поскольку маркировано федеральной специальной маркой со знаком "Вино России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году премия Голицына вручалась в пяти номинациях: "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию", "За лучшие виноградники", "Лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие", "За лучший столовый виноград" и "За лучшее крепленое вино". Также уточняется, что премия Голицына в последних двух номинациях вручалась впервые.