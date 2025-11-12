https://ria.ru/20251112/portvejn-2054625790.html
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
Лауреатом премии имени Льва Голицына "За лучшее крепленое вино", вручаемой в рамках Российского винодельческого форума, стал портвейн "Севастополь" 1994 года
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Лауреатом премии имени Льва Голицына "За лучшее крепленое вино", вручаемой в рамках Российского винодельческого форума, стал портвейн "Севастополь" 1994 года урожая от "Инкерман", сообщила ассоциация
виноградарей и виноделов России (АВВР).
"Лауреатом Премии в номинации "За лучшее крепленое вино" также стал Портвейн Севастополь 1994 от INKERMAN. Вино стало первым лауреатом возрожденной Премии в "винных" номинациях, поскольку маркировано федеральной специальной маркой со знаком "Вино России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году премия Голицына вручалась в пяти номинациях: "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию", "За лучшие виноградники", "Лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие", "За лучший столовый виноград" и "За лучшее крепленое вино". Также уточняется, что премия Голицына в последних двух номинациях вручалась впервые.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России
. В 2025 году форум проходит в четвертый раз.