Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
23:46 12.11.2025
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына - РИА Новости, 12.11.2025
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына
Лауреатом премии имени Льва Голицына "За лучшее крепленое вино", вручаемой в рамках Российского винодельческого форума, стал портвейн "Севастополь" 1994 года... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:46:00+03:00
2025-11-12T23:46:00+03:00
Портвейн "Севастополь 1994" стал лауреатом премии имени Голицына

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лауреатом премии имени Льва Голицына "За лучшее крепленое вино", вручаемой в рамках Российского винодельческого форума, стал портвейн "Севастополь" 1994 года урожая от "Инкерман", сообщила ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).
"Лауреатом Премии в номинации "За лучшее крепленое вино" также стал Портвейн Севастополь 1994 от INKERMAN. Вино стало первым лауреатом возрожденной Премии в "винных" номинациях, поскольку маркировано федеральной специальной маркой со знаком "Вино России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году премия Голицына вручалась в пяти номинациях: "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию", "За лучшие виноградники", "Лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие", "За лучший столовый виноград" и "За лучшее крепленое вино". Также уточняется, что премия Голицына в последних двух номинациях вручалась впервые.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз.
