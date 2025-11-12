https://ria.ru/20251112/portfel-2054400631.html
Сбербанк нарастил кредиты физлицам на четыре процента
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-октябре, до формирования резервов, вырос на 4,7%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный - на 8,2%, до 30 триллионов, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Согласно приведенной таблице, кредиты физлицам до формирования резервов выросли за январь-октябрь на 4,7%, до 18,321 триллиона рублей, юрлицам (до резервов) - на 8,2%, до 30,041 триллиона.