Сбербанк нарастил кредиты физлицам на четыре процента
10:12 12.11.2025
Сбербанк нарастил кредиты физлицам на четыре процента
Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-октябре, до формирования резервов, вырос на 4,7%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный - на 8,2%, до 30... РИА Новости, 12.11.2025
2025
Новости
экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-октябре, до формирования резервов, вырос на 4,7%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный - на 8,2%, до 30 триллионов, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Согласно приведенной таблице, кредиты физлицам до формирования резервов выросли за январь-октябрь на 4,7%, до 18,321 триллиона рублей, юрлицам (до резервов) - на 8,2%, до 30,041 триллиона.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сбербанк в январе-октябре увеличил средства физлиц на 11 процентов
