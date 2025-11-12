Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
18:27 12.11.2025
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов,... РИА Новости, 12.11.2025
ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка

Мужчина работает с ИИ
© iStock.com / Sansert Sangsakawrat
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ВТБ запустит помощника с генеративным ИИ в чат-боте для более чем 12 тысяч сотрудников своих отделений по России, что позволит быстрее обслуживать клиентов, сообщает банк.
ИИ-помощник будет использовать технологии поиска по источнику (Retrieval-Augmented Generation) и большие языковые модели (Large Language Models) для подготовки релевантного ответа на основе информации из базы знаний.
"Кроме того, умный чат-бот понимает смысл запроса и находит нужный ответ даже при неточной формулировке. Менеджеру в отделении не нужно держать в голове все условия и детали по продуктам банка — чат-бот найдет нужный ответ и выведет его со ссылками на источник", - добавили в ВТБ.
Более 90% ответов обрабатываются ИИ-помощником без подключения консультантов-методологов, которые высвободятся для помощи сотрудникам отделений в нестандартных ситуациях.
В дальнейшем проект предполагается развивать в направлении гиперперсонализации клиентского сервиса. Чат-бот будет учитывать данные о продуктах и профиле клиента, что позволит формировать более точные ответы и повысить уровень клиентского сервиса.
Новый чат-бот для менеджеров более чем 1,8 тысячи отделений банка стал частью семейства цифровых помощников на базе LLM — ВТБ "Сфера", где уже действуют отечественные разработки для помощи сотрудникам техподдержки для клиентов, ИТ-специалистам и работникам других направлений в банке.
