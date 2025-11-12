Рейтинг@Mail.ru
23:18 12.11.2025
"Полтаваоблэнерго" опровергло информацию об отключении электроэнергии
"Полтаваоблэнерго" опровергло информацию об отключении электроэнергии
в мире, украина, полтавская область, светлана гринчук, рбк (медиагруппа), укрэнерго, центрэнерго
В мире, Украина, Полтавская область, Светлана Гринчук, РБК (медиагруппа), Укрэнерго, Центрэнерго
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Предприятие "Полтаваоблэнерго" опровергло информацию об отключении Полтавской области от энергосистемы Украины.
Ранее в среду агентство РБК-Украина сообщило, что Полтавская область на Украине пятый день не получает электроэнергию из энергосистемы Украины.
"Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Полтавская область была и остается частью объединенной энергосистемы Украины и получает питание как магистральной сетью "Укрэнерго", так и из распределительных сетей соседних лицензиатов - облэнерго смежных областей", — приводит комментарий "Полтаваоблэнерго" украинский телеканал ТСН.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителя правительства 10 ноября сообщило, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. Компания "Центрэнерго" 8 ноября отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В миреУкраинаПолтавская областьСветлана ГринчукРБК (медиагруппа)УкрэнергоЦентрэнерго
 
 
