Рейтинг@Mail.ru
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/polsha-2054425290.html
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий - РИА Новости, 12.11.2025
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих собственных, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:39:00+03:00
2025-11-12T11:39:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_59477397d811143061900982cb70487d.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052660982.html
https://ria.ru/20251107/polsha-2053322589.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037471779_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_695ff4c753542ec240cd0cfa6d2021ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский
В мире, Украина, Польша, Киев, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий

Навроцкий: Польша не намерена ставить интересы Украины выше своих собственных

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша не будет ставить интересы Украины выше своих собственных, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24.
"Это должны быть партнерские отношения, попытка нахождения симметрии между интересом польского государства и интересом Украины. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины", - сказал Навроцкий.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В сейме назвали сумму, которую Польша выплатит по взятым Украиной кредитам
3 ноября, 17:48
"Польша помогала и помогает Украине, но если кто-либо на свете, например президент Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то они будут удивлены", - добавил он.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Польша призвала ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года
7 ноября, 02:10
 
В миреУкраинаПольшаКиевКароль НавроцкийВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала