Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша не будет ставить интересы Украины выше своих собственных, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24.

В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.