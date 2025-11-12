Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польша не будет ставить интересы Украины выше своих собственных, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24.
"Польша помогала и помогает Украине, но если кто-либо на свете, например президент Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то они будут удивлены", - добавил он.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* запрещенные в РФ экстремистские организации