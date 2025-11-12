https://ria.ru/20251112/politsiya-2054458838.html
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете
Полиция в Самарской области проверяет информацию в соцсетях о конфликте между таксистом и пассажиркой, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 12.11.2025
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете
