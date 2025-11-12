Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/politsiya-2054458838.html
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете - РИА Новости, 12.11.2025
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете
Полиция в Самарской области проверяет информацию в соцсетях о конфликте между таксистом и пассажиркой, сообщили в ГУМВД России по региону. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:24:00+03:00
2025-11-12T13:24:00+03:00
происшествия
самарская область
волжский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251109/dtp-2053840690.html
самарская область
волжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, волжский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Волжский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете

Самарская полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция в Самарской области проверяет информацию в соцсетях о конфликте между таксистом и пассажиркой, сообщили в ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых женщина сначала сообщает таксисту, что ей не нравится играющая в машине музыка, а затем достает из сумки мачете и требует включить шансон. После этого водитель переключил музыку. В конце видео пассажирка уточнила, что они едут на кладбище. В соцсетях указано, что инцидент произошел в Самарской области.
"Отделом полиции "Смышляевка" ОМВД России по Волжскому району проводится проверка по публикации о конфликте между водителем и женщиной-пассажиром в автомобиле одной из самарских таксомоторных организаций", - сообщили в региональном ГУМВД России, комментируя инцидент.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус
9 ноября, 23:55
 
ПроисшествияСамарская областьВолжский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала