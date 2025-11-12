https://ria.ru/20251112/politsija-2054475627.html
Полиция призвала к осторожности с бесхозными вещами после ЧП в Красногорске
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054191075.html
московская область (подмосковье)
красногорск
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подмосковная полиция призвала граждан быть осторожнее при обнаружении бесхозных вещей, не трогать их и не вскрывать, а вызвать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
"Сотрудники ГУ МВД России
по Московской области
призывают жителей и гостей региона быть осторожными и бдительными при обнаружении бесхозных вещей. В случае обнаружения вызывающих подозрение предметов категорически запрещается: трогать, вскрывать или перемещать их, пользоваться рядом мобильной связью или радиоаппаратурой, предпринимать любые самостоятельные действия с предметом", - сказали в главке.
В ведомстве также попросили родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности посторонних предметов.
"Если вы заметили подозрительный предмет, стали свидетелем противоправных действий или вас насторожило поведение незнакомых людей, незамедлительно сообщите об этом в единую дежурную диспетчерскую службу. Сделать это можно, позвонив по телефону "02" (со стационарного) или с мобильного - "102" или "112", - сказали в главке.
Накануне в подмосковном Красногорске
ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчику оторвало несколько пальцев на руке, его оперировали более шести часов. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.