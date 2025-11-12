Полиция призвала к осторожности с бесхозными вещами после ЧП в Красногорске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подмосковная полиция призвала граждан быть осторожнее при обнаружении бесхозных вещей, не трогать их и не вскрывать, а вызвать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.

В ведомстве также попросили родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности посторонних предметов.

"Если вы заметили подозрительный предмет, стали свидетелем противоправных действий или вас насторожило поведение незнакомых людей, незамедлительно сообщите об этом в единую дежурную диспетчерскую службу. Сделать это можно, позвонив по телефону "02" (со стационарного) или с мобильного - "102" или "112", - сказали в главке.