Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за скандала с коррупцией

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить выделение бюджетных средств на помощь Украине на фоне коррупционного скандала.
"В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства, выделяемые Киеву из нашего бюджета. Хватит! Больше ни единого евро Украине!" - написал политик на своей странице в соцсети X, подкрепив пост новостью о коррупционном скандале на Украине.
Десятого ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 миллионов долларов. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, во время которых обсуждались коррупционные схемы. Всего насчитывается более 1 000 часов записей.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.