Перевооружение ФРГ вызвало обеспокоенность во Франции, пишет Politico

По мнению неназванного французского чиновника из оборонной сферы, работать с Берлином будет тяжело, если он займет доминирующую позицию. Производственные и экономические возможности страны также тревожат Париж.

Как писала Financial Times со ссылкой на документ с проектом Берлина, Германия готова играть ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, позиционируя себя как лидера совместных проектов в качестве ответа на угрозы безопасности извне.