Перевооружение ФРГ вызвало обеспокоенность во Франции, пишет Politico

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Перевооружение ФРГ вызывает обеспокоенность в Париже, пишет Politico.
"Так как Германия стремится стать доминирующей военной силой Европы, политический баланс меняется. Франция борется за то, чтобы остаться значимой <...>. Это изменение ощутимо для Парижа, где перевооружение Германии рассматривается со смесью скептицизма и обеспокоенности", — отметило издание со ссылкой на европейских официальных лиц.
По мнению неназванного французского чиновника из оборонной сферы, работать с Берлином будет тяжело, если он займет доминирующую позицию. Производственные и экономические возможности страны также тревожат Париж.
"Им не придется вторгаться в Эльзас и Мозель (как это произошло в 1940 году. — ред.). Они могут просто купить их", — пошутил собеседник издания.
Что значит перевооружение Германии для России
23 июля, 08:00
По словам другого европейского официального лица, изменение в немецком военном потенциале носит тектонический характер. Еще один источник заявил, что перевооружение ФРГ — самое важное, что сейчас происходит на уровне ЕС.
Как писала Financial Times со ссылкой на документ с проектом Берлина, Германия готова играть ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, позиционируя себя как лидера совместных проектов в качестве ответа на угрозы безопасности извне.
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
8 ноября, 06:44