ФСБ получила доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:49 12.11.2025 (обновлено: 08:51 12.11.2025)
ФСБ получила доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона
Доказательства в отношении фигурантов дела о подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) получены в ходе прошедших во вторник в Москве, Псковской... РИА Новости, 12.11.2025
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательства в отношении фигурантов дела о подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) получены в ходе прошедших во вторник в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов, сообщила в среду ФСБ России.
ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о подготовке покушения на митрополита Тихона, планировавшегося по заданию спецслужб Украины. По информации ФСБ, киевский режим хотел тем самым сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона имеют криминальные связи
27 августа, 03:15
"Одиннадцатого ноября 2025 в Москве, Псковской области и Республике Крым следственными органами в ходе расследования уголовного дела проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д.Е. и Иванковича Н.С. к инкриминируемым им преступлениям. Изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации", - говорится в сообщении.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
08:47
 
РелигияПроисшествияМоскваРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramСретенский монастырь
 
 
