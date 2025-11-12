ФСБ получила доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательства в отношении фигурантов дела о подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) получены в ходе прошедших во вторник в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов, сообщила в среду ФСБ России.
"Одиннадцатого ноября 2025 в Москве, Псковской области и Республике Крым следственными органами в ходе расследования уголовного дела проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д.Е. и Иванковича Н.С. к инкриминируемым им преступлениям. Изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации", - говорится в сообщении.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.