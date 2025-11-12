ФСБ получила доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательства в отношении фигурантов дела о подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) получены в ходе прошедших во вторник в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов, сообщила в среду ФСБ России.