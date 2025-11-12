Рейтинг@Mail.ru
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pokhischenie-2054446877.html
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка - РИА Новости, 12.11.2025
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
Трое мужчин похитили и избили подростка в селе Кривошеино в Томской области, возбуждено уголовное дело, задержаны пока двое подозреваемых, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:39:00+03:00
2025-11-12T12:39:00+03:00
происшествия
кривошеино
томская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
https://rsport.ria.ru/20251029/mostovoy-2051555196.html
кривошеино
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кривошеино, томская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кривошеино, Томская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка

В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении и избиении подростка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое мужчин похитили и избили подростка в селе Кривошеино в Томской области, возбуждено уголовное дело, задержаны пока двое подозреваемых, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
Отмечается, что сотрудники СОБР "Корд" управления Росгвардии по Томской области оказали силовую поддержку при задержании мужчин, подозреваемых в похищении подростка в селе Кривошеино.
"По данным следствия, трое злоумышленников избили несовершеннолетнего, насильно посадили его в автомобиль и вывезли за пределы села, где продолжили применять насилие. Подростку удалось сбежать. Причиной происшествия стал личный конфликт с одним из нападавших", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержаны 31-летний житель Кривошеина и 38-летний приезжий. Третий участник преступления, 37-летний мужчина, объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
29 октября, 16:36
 
ПроисшествияКривошеиноТомская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала