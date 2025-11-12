https://ria.ru/20251112/pokhischenie-2054446877.html
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка - РИА Новости, 12.11.2025
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
Трое мужчин похитили и избили подростка в селе Кривошеино в Томской области, возбуждено уголовное дело, задержаны пока двое подозреваемых
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка
В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении и избиении подростка