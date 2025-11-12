В Томской области троих мужчин заподозрили в похищении подростка

"По данным следствия, трое злоумышленников избили несовершеннолетнего, насильно посадили его в автомобиль и вывезли за пределы села, где продолжили применять насилие. Подростку удалось сбежать. Причиной происшествия стал личный конфликт с одним из нападавших", - говорится в сообщении.