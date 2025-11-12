Рейтинг@Mail.ru
16:54 12.11.2025
Петербург должен стать регионом, где ограничат вейпы, считает сенатор
санкт-петербург, россия, андрей кутепов, совет федерации рф
Санкт-Петербург, Россия, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Законодатели вскоре выработают более радикальные меры в части ограничения продажи вейпов, нежели существующие запреты, и Петербург должен стать одним из первых регионов, где будут введены эти ограничения, заявил сенатор Андрей Кутепов.
Кутепов, который представляет в Совете Федерации законодательное собрание Санкт-Петербурга, в среду выступил с отчетом в городском парламенте.
Вейп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
11 ноября, 03:09
"Наш президент Владимир Путин уже высказался в части вейпов, и я думаю, что в ближайшее время мы подойдем к более радикальным мерам в части продажи вейпов, поскольку до сих пор у нас нет четкого медицинского подтверждения, насколько они наносят вред нашим гражданам", – сказал он.
Отвечая на реплику спикера парламента Петербурга Александра Бельского по поводу того, что городские власти "нещадно" борются с продажей вейпов и ждут соответствующих ограничений, Кутепов отметил, что Петербург мог бы войти в число первых российских регионов, где будет реализован соответствующий запрет.
"Я знаю эту проблему не понаслышке и прилагаю все усилия для того, чтобы по крайней мере в Санкт-Петербурге мы (стали бы) первыми, кто бы ограничил продажу данной продукции", – заявил он.
Ранее в ноябре первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев сообщал РИА Новости, что в ближайшее время единые подходы к запрету вейпов в России предполагается обсудить на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Песков оценил идею полного запрета продажи вейпов в России
7 ноября, 12:52
 
Санкт-ПетербургРоссияАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
