Петербург должен стать регионом, где ограничат вейпы, считает сенатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Законодатели вскоре выработают более радикальные меры в части ограничения продажи вейпов, нежели существующие запреты, и Петербург должен стать одним из первых регионов, где будут введены эти ограничения, заявил сенатор Андрей Кутепов.

"Наш президент Владимир Путин уже высказался в части вейпов, и я думаю, что в ближайшее время мы подойдем к более радикальным мерам в части продажи вейпов, поскольку до сих пор у нас нет четкого медицинского подтверждения, насколько они наносят вред нашим гражданам", – сказал он.

Отвечая на реплику спикера парламента Петербурга Александра Бельского по поводу того, что городские власти "нещадно" борются с продажей вейпов и ждут соответствующих ограничений, Кутепов отметил, что Петербург мог бы войти в число первых российских регионов, где будет реализован соответствующий запрет.

"Я знаю эту проблему не понаслышке и прилагаю все усилия для того, чтобы по крайней мере в Санкт-Петербурге мы (стали бы) первыми, кто бы ограничил продажу данной продукции", – заявил он.

Ранее в ноябре первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев сообщал РИА Новости, что в ближайшее время единые подходы к запрету вейпов в России предполагается обсудить на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.