21:12 12.11.2025
Ядерная риторика опасна, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерная риторика опасна, ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но об этом даже говорить... РИА Новости, 12.11.2025
Ядерная риторика опасна, заявил Песков

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерная риторика опасна, ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но об этом даже говорить опасно, РФ предпочла бы этого не делать.
"Ядерная риторика всегда опасна... с одной стороны, ядерное оружие - это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно", - заявил Песков в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что Россия предпочла бы этого не делать.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков
30 октября, 13:40
 
