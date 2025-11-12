Ядерная риторика опасна, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерная риторика опасна, ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но об этом даже говорить опасно, РФ предпочла бы этого не делать.