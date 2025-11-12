Рейтинг@Mail.ru
Европа поощряет Киев к продолжению конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
17:17 12.11.2025
Европа поощряет Киев к продолжению конфликта, заявил Песков
Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы поощрять Киев к продолжению войны, США склонны держать паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:17:00+03:00
2025-11-12T17:17:00+03:00
2025
Европа поощряет Киев к продолжению конфликта, заявил Песков

Песков: Европа поощряет Киев к продолжению конфликта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы поощрять Киев к продолжению войны, США склонны держать паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы дальше поощрять режим на продолжение войны. Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу. Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса. Но его невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала