В Европе есть милитаристская атмосфера, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
16:01 12.11.2025
В Европе есть милитаристская атмосфера, заявил Песков
Милитаристская атмосфера действительно есть в Европе, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
европа
дмитрий песков
россия
европа
россия
2025
в мире, европа, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Дмитрий Песков, Россия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Милитаристская атмосфера действительно есть в Европе, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней". Комментируя заявление сербского лидера, Песков сообщил, что видение Москвы совпадает с мнением Белграда, и что в Европе действительно преобладают сильные промилитаристские настроения.
"Такая атмосфера действительно есть, это плохо", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Песков рассказал о последствиях увеличения военных бюджетов в Европе
Вчера, 15:57
 
