В Европе есть милитаристская атмосфера, заявил Песков
Милитаристская атмосфера действительно есть в Европе, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
