Песков рассказал о последствиях увеличения военных бюджетов в Европе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Увеличение военных бюджетов европейских стран ведет к перенапряжению их экономики и приведет к более тяжелым последствиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", - сказал Песков.