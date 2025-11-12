https://ria.ru/20251112/peskov-2054494869.html
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении по украинскому зерну
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении по украинскому зерну
Информация от СВР никогда не бывает голословной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
