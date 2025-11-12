Рейтинг@Mail.ru
12:39 12.11.2025 (обновлено: 13:09 12.11.2025)
Песков назвал значимой декларацию о сотрудничестве с Казахстаном
политика
казахстан
россия
москва
дмитрий песков
казахстан
россия
москва
политика, казахстан, россия, москва, дмитрий песков
Политика, Казахстан, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Внушительный пакет документов подписывается, можно сказать, во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, ну и много документов, имеющих абсолютно прикладное значение для будущего наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Вчера, 12:11
Говоря про декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, Песков указал на то, что документ подписывается на высшем уровне.
"Поэтому он, этот документ, которому мы придаем очень большое значение, которое трудно переоценить", - подчеркнул Песков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 11 ноября в России с государственным визитом. В среду начнется официальная программа визита, в рамках которой в Кремле пройдут российско-казахстанские переговоры. Кроме того, президент РФ Владимир Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Вечером главы государств посетят концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин и Токаев подпишут декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве
Вчера, 12:24
 
