Песков назвал значимой декларацию о сотрудничестве с Казахстаном
Песков назвал значимой декларацию о сотрудничестве с Казахстаном - РИА Новости, 12.11.2025
Песков назвал значимой декларацию о сотрудничестве с Казахстаном
Россия придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:39:00+03:00
2025-11-12T12:39:00+03:00
2025-11-12T13:09:00+03:00
политика
казахстан
россия
москва
дмитрий песков
казахстан
россия
москва
Песков назвал значимой декларацию о всеобъемлющем сотрудничестве с Казахстаном
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Внушительный пакет документов подписывается, можно сказать, во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России
и Казахстана
на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, ну и много документов, имеющих абсолютно прикладное значение для будущего наших двусторонних отношений", - сказал Песков
журналистам.
Говоря про декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, Песков указал на то, что документ подписывается на высшем уровне.
"Поэтому он, этот документ, которому мы придаем очень большое значение, которое трудно переоценить", - подчеркнул Песков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
прибыл 11 ноября в России с государственным визитом. В среду начнется официальная программа визита, в рамках которой в Кремле пройдут российско-казахстанские переговоры. Кроме того, президент РФ Владимир Путин
и Токаев примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Вечером главы государств посетят концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре
. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.