Песков назвал значимой декларацию о сотрудничестве с Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Внушительный пакет документов подписывается, можно сказать, во главе с декларацией о переходе межгосударственных отношений России Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, ну и много документов, имеющих абсолютно прикладное значение для будущего наших двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.

Говоря про декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, Песков указал на то, что документ подписывается на высшем уровне.

"Поэтому он, этот документ, которому мы придаем очень большое значение, которое трудно переоценить", - подчеркнул Песков.