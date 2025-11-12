Песков рассказал о значении декларации о партнерстве России с Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия придает большое значение декларации о переходе отношений с Казахстаном на уровень всеобъемлющего сотрудничества, ее подпишут в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.