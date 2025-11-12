https://ria.ru/20251112/peskov-2054441048.html
Песков ответил на вопрос о коррупционном скандале на Украине
Песков ответил на вопрос о коррупционном скандале на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
Песков ответил на вопрос о коррупционном скандале на Украине
В Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:23:00+03:00
2025-11-12T12:23:00+03:00
2025-11-12T12:23:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054340511.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о коррупционном скандале на Украине
Песков: в Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине