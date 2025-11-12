Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда Киев ни о чем говорить не хочет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Его (переговорный процесс - ред.) невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет", - сказал Песков журналистам.