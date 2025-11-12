https://ria.ru/20251112/peregovory-2054552681.html
Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков
Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков
Переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда Киев ни о чем говорить не хочет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:17:00+03:00
2025-11-12T17:17:00+03:00
2025-11-12T17:17:00+03:00
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
https://ria.ru/20251112/peskov-2054552457.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков
Киев, Россия, Дмитрий Песков
Переговоры невозможно вести в одиночку, заявил Песков
Песков: невозможно вести переговоры в одиночку, если Киев не хочет говорить