17:02 12.11.2025
Путин оценил итоги переговоров с Токаевым
Путин оценил итоги переговоров с Токаевым
Декларация о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества стала важным итогом переговоров сторон,... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Декларация о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества стала важным итогом переговоров сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важным итогом визита стала декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Вчера, 16:30
 
Россия Казахстан Владимир Путин В мире
 
 
