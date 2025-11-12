https://ria.ru/20251112/peregovory-2054525290.html
Путин и Токаев вышли к журналистам после переговоров
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вышли к журналистам после переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
