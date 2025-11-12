https://ria.ru/20251112/peregovory-2054496860.html
Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций,... РИА Новости, 12.11.2025
