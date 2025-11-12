Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе
15:11 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций
2025-11-12T15:11:00+03:00
2025-11-12T15:11:00+03:00
Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне.
Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.
Переговоры Путина и Токаева в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин и Токаев обсудили сотрудничество в экономике и энергетике
