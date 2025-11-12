Названо число россиян, получающих пенсию по старости

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

