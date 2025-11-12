Рейтинг@Mail.ru
Названо число россиян, получающих пенсию по старости - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/pensiya-2054363059.html
Названо число россиян, получающих пенсию по старости
Названо число россиян, получающих пенсию по старости - РИА Новости, 12.11.2025
Названо число россиян, получающих пенсию по старости
Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:08:00+03:00
2025-11-12T02:08:00+03:00
общество
россия
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20251110/pensii-2053873319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия
Названо число россиян, получающих пенсию по старости

Соцфонд: более 32,7 миллиона россиян получают пенсию по старости

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона.
Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России
10 ноября, 09:03
 
ОбществоРоссияПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала