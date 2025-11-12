https://ria.ru/20251112/pensiya-2054363059.html
Названо число россиян, получающих пенсию по старости
Названо число россиян, получающих пенсию по старости - РИА Новости, 12.11.2025
Названо число россиян, получающих пенсию по старости
Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:08:00+03:00
2025-11-12T02:08:00+03:00
2025-11-12T02:08:00+03:00
общество
россия
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20251110/pensii-2053873319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия
Названо число россиян, получающих пенсию по старости
Соцфонд: более 32,7 миллиона россиян получают пенсию по старости
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые получают пенсию по старости, по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 32,7 миллиона, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, число получателей пенсии по старости по состоянию на 1 октября этого года составляет 32,748 миллиона.
Из них работают 6,123 миллиона, а к числу неработающих относятся 26,625 миллиона.