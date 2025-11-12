Рейтинг@Mail.ru
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 12.11.2025 (обновлено: 03:05 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/pensiya-2054342755.html
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября - РИА Новости, 12.11.2025
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября
Каждый россиянин должен периодически проверять выписку из индивидуального лицевого счета, но особенно важно сделать это в ноябре, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:12:00+03:00
2025-11-12T03:05:00+03:00
общество
екатерина ноженко
россия
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593630200_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_89480f33727a9f0dadfeb5bd8115fdeb.jpg
https://ria.ru/20250917/dengi-2042358617.html
https://ria.ru/20251027/pensiya-2050630628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593630200_62:0:2089:1520_1920x0_80_0_0_3d9ee6411fcadf484fec5bde72148cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина ноженко, россия, пенсия
Общество, Екатерина Ноженко, Россия, Пенсия
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября

Юрист Ноженко: в ноябре надо проверять выписку из индивидуального лицевого счета

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Каждый россиянин должен периодически проверять выписку из индивидуального лицевого счета, но особенно важно сделать это в ноябре, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Она напомнила, что в так называемой пенсионной выписке отражаются все страховые и нестраховые периоды, указан размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россиян предупредили, кому лучше обзавестись крупной суммой денег
17 сентября, 02:15
«
"Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы", — советует она.
Кроме того, в ноябре можно оценить результаты инвестирования накопительной части пенсии, которая есть у всех лиц 1967 года и моложе, если они работали в 2002-2014 годах. До 31 декабря можно без суеты подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд. Но сделать это без потери инвестдохода можно лишь один раз в пять лет, заключила Ноженко.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности
27 октября, 03:15
 
ОбществоЕкатерина НоженкоРоссияПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала