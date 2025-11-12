Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Каждый россиянин должен периодически проверять выписку из индивидуального лицевого счета, но особенно важно сделать это в ноябре, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Она напомнила, что в так называемой пенсионной выписке отражаются все страховые и нестраховые периоды, указан размер страховых взносов и соотношение зарплаты к средней по стране.
Россиян предупредили, кому лучше обзавестись крупной суммой денег
17 сентября, 02:15
«
"Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы", — советует она.
Кроме того, в ноябре можно оценить результаты инвестирования накопительной части пенсии, которая есть у всех лиц 1967 года и моложе, если они работали в 2002-2014 годах. До 31 декабря можно без суеты подать заявление о переводе средств в другой пенсионный фонд. Но сделать это без потери инвестдохода можно лишь один раз в пять лет, заключила Ноженко.