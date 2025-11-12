Рейтинг@Mail.ru
FT: советник премьера Британии пытался установить канал связи с Россией - РИА Новости, 12.11.2025
10:34 12.11.2025
FT: советник премьера Британии пытался установить канал связи с Россией
FT: советник премьера Британии пытался установить канал связи с Россией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Советник по безопасности премьера Великобритании, поддерживающей киевский режим в конфликте, в этом году связывался с Россией в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
"Британский советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался установить неофициальный канал связи на фоне того, как Британия и ее ближайшие европейские союзники опасались, что администрация (президента США Дональда) Трампа может оттеснить их интересы по Украине. Пауэлл... звонил помощнику (президента России Владимир Путина) по вопросам внешней политики Юрию Ушакову ранее в этом году", - говорится в сообщении издания.
Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о каналах связи с США
25 сентября, 21:10
Однако телефонный разговор был однократным и не увенчался успехом, сообщают источники, которые добавляют, что контакт якобы "прошел не хорошо". При этом издание подчеркивает, что звонок Пауэлла не являлся общим подходом стран G7, а был "независимой инициативой Лондона", якобы поддержанной некоторыми европейскими государствами.
Это произошло на фоне того, как в Европе переживают, что всю инициативу по общению с Россией взяли на себя США, добавил неназванный европейский чиновник.
При этом в офисе премьера Британии на фоне сообщений о контакте утверждают, что для Лондона якобы нормально "регулярно взаимодействовать с российским правительством, в том числе через посольство в Москве", при этом не привели примеров таких контактов.
Тем не менее, один из британских чиновников заявил, что Пауэлл не разговаривал с Ушаковым в последние месяцы, особенно в период саммита США и РФ на Аляске и переживаний в ЕС по этому вопросу, но не стал отвергать, что Великобритания искала пути установить неофициальный канал связи.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Times подтвердила приостановку Британией обмена разведданными с США
03:28
Неназванный европейский чиновник также высказал беспокойство, что администрации Трампа может не понравиться попытка Британии установить канал связи с РФ на фоне усилий США по урегулированию на Украине и проведению переговоров.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По словам Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: целью статьи FT о Рубио и Лаврове была попытка сорвать переговоры
10:28
 
