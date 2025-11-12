FT: советник премьера Британии пытался установить канал связи с Россией

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Советник по безопасности премьера Великобритании, поддерживающей киевский режим в конфликте, в этом году связывался с Россией в попытке установить канал связи и донести позицию Британии и Европы на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации по вопросу Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
"Британский советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался установить неофициальный канал связи на фоне того, как Британия и ее ближайшие европейские союзники опасались, что администрация (президента США Дональда) Трампа может оттеснить их интересы по Украине. Пауэлл... звонил помощнику (президента России Владимир Путина) по вопросам внешней политики Юрию Ушакову ранее в этом году", - говорится в сообщении издания.
Однако телефонный разговор был однократным и не увенчался успехом, сообщают источники, которые добавляют, что контакт якобы "прошел не хорошо". При этом издание подчеркивает, что звонок Пауэлла не являлся общим подходом стран G7, а был "независимой инициативой Лондона", якобы поддержанной некоторыми европейскими государствами.
Это произошло на фоне того, как в Европе переживают, что всю инициативу по общению с Россией взяли на себя США, добавил неназванный европейский чиновник.
При этом в офисе премьера Британии на фоне сообщений о контакте утверждают, что для Лондона якобы нормально "регулярно взаимодействовать с российским правительством, в том числе через посольство в Москве", при этом не привели примеров таких контактов.
Тем не менее, один из британских чиновников заявил, что Пауэлл не разговаривал с Ушаковым в последние месяцы, особенно в период саммита США и РФ на Аляске и переживаний в ЕС по этому вопросу, но не стал отвергать, что Великобритания искала пути установить неофициальный канал связи.
Неназванный европейский чиновник также высказал беспокойство, что администрации Трампа может не понравиться попытка Британии установить канал связи с РФ на фоне усилий США по урегулированию на Украине и проведению переговоров.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По словам Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.