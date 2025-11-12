Предвидевший покушение на Трампа пастор напугал Америку новым пророчеством

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский пастор Брэндон Биггс прославился после того, как точно описал покушение на Дональда Трампа за три месяца до выстрела. Теперь его новое предупреждение заставило миллионы американцев всерьез задуматься о будущем. Речь идет о катастрофе, способной изменить карту мира и судьбы миллионов людей. Что именно увидел священник из Оклахомы?

Человек, чьи предсказания сбываются

Брэндон Дейл Биггс — христианский пастор из Оклахомы, который обрел известность благодаря серии сбывшихся пророчеств. В апреле 2024 года он выступил с заявлением, которое тогда многим показалось абсурдным: Биггс утверждал, что видел покушение на Дональда Трампа, описав, как пуля пролетит "над ухом" политика, пройдя настолько близко к голове, что пробьет барабанную перепонку.

© AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания © AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания

Спустя три месяца, в июле, 20-летний Мэтью Крукс открыл огонь по Трампу во время предвыборного мероприятия. Один из снарядов действительно задел ухо бывшего президента. Хотя барабанная перепонка осталась целой, близость и точность предсказания поразила даже скептиков.

Кроме того, Биггс предсказал "красные волны" — победу республиканцев в Мичигане и Оклахоме на выборах 2024 года. Оба прогноза подтвердились фактическими результатами голосования. После этих совпадений каждое новое заявление пастора стало вызывать повышенное внимание.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Конгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии, Вашингтон © AP Photo / J. Scott Applewhite Конгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии, Вашингтон

Волна искусственного интеллекта

В своих недавних выступлениях Биггс представил яркую метафору для описания влияния искусственного интеллекта на общество. Он сравнил наступление AI с огромной волной цунами, приближающейся к Восточному побережью США. По его словам, основание этой волны — белое, символизирующее первоначальные преимущества технологии. Однако по мере приближения волна темнеет, превращаясь в символ хаоса и потенциального зла.

Пастор предупреждает: интеграция искусственного интеллекта в повседневную жизнь приведет к беспрецедентному уровню контроля и потере приватности.

"Темпы изменений ускоряются настолько, что даже эксперты не успевают за ними", — утверждает Биггс.

Финансовая система на грани краха

Пастор предсказывает неизбежный крах современной финансовой системы, которая, по его мнению, достигла точки невозврата. На смену ей придет новая модель, основанная на цифровых валютах.

Формирование общества без наличных денег, где любое финансовое движение можно отследить. Однако этот переход, предупреждает Биггс, будет сопровождаться жесткими механизмами контроля — каждая транзакция окажется под надзором.

Эра "дизайнерских младенцев"

Одно из самых тревожных пророчеств касается технологий создания "идеальных детей". Биггс предупреждает о наступлении эпохи, когда родители смогут выбирать характеристики будущего ребенка — цвет волос, уровень интеллекта, физические данные — через искусственные матки и генетическое редактирование.

© iStock.com / Natali_Mis Исследование клеток ДНК © iStock.com / Natali_Mis Исследование клеток ДНК

"Это приведет к созданию так называемых совершенных экземпляров, — говорит пастор, проводя параллели с движением евгеники и подчеркивая моральные последствия подобных достижений.

Трехдневное окно перед катастрофой

Самое громкое предупреждение Биггса связано с природной катастрофой невиданного масштаба. Пастор утверждает, что получил от Бога видение о землетрясении силой в десять баллов. Эпицентр будет расположен вдоль Нью-Мадридского сейсмического разлома — тектонической системы, проходящей через центральные штаты США: Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс.

© AP Photo / Eric Risberg Землетрясение в США © AP Photo / Eric Risberg Землетрясение в США

Что делает это предсказание особенно сенсационным — привязка к конкретному геополитическому событию. По словам Биггса, разрушительное землетрясение произойдет всего через трое суток после того, как будут предприняты попытки разделить Иерусалим в рамках решения о создании двух государств.

"Господь ясно указал мне: вам будет дано трехдневное окно. Это время, когда людям пора спасаться бегством", — заявляет пастор.

Детали, от которых стынет кровь

Биггс детально описывает свое видение. Он рассказывает, что первоначальный толчок вдоль Нью-Мадридского разлома спровоцирует цепную реакцию. Повторный толчок магнитудой 6,5 балла затронет огромные территории от Тексарканы в Техасе до Оклахомы.

"Землетрясение было настолько сильным, что на этом участке погибло 1800 человек. Все строения из шлакоблоков были полностью сметены, они просто рухнули до основания", — описывает пастор увиденное.

Картина посткатастрофического мира выглядит апокалиптично. Биггс видел, как на помощь прилетали вертолеты "Чинук", летевшие так низко, что от них сотрясались дома. Это стало единственным способом доставки помощи пострадавшим.

© Flickr / The U.S. Army Вертолет Chinook ВВС США © Flickr / The U.S. Army Вертолет Chinook ВВС США

"Они не смогли доставить грузовики с продовольствием с востока на запад. Все мосты через Миссисипи были полностью разрушены. Продовольствие и медикаменты приходилось переправлять исключительно по воздуху", — рассказывает пастор.

"Это было настолько ужасно. Я помню, это продолжалось месяцами", — заключает он.

Научное сообщество признает: вероятность крупного землетрясения в зоне Нью-Мадридского разлома действительно существует. Геологи прогнозируют, что в ближайшие 50 лет там может произойти толчок магнитудой шесть баллов или выше.

Свет посреди тьмы

Несмотря на мрачные прогнозы, Биггс подчеркивает: это лишь половина истории. Он верит, что в самые темные моменты человечества произойдет беспрецедентное духовное пробуждение. Пастор предвидит волну религиозного возрождения, которая преобразит общество, — люди будут стекаться на стадионы и в университеты в поисках божественной связи.