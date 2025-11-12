Рейтинг@Mail.ru
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 12.11.2025
18:58 12.11.2025
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 12.11.2025
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии
Правительство РФ упростило процедуру первичной выдачи или замены внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и... РИА Новости, 12.11.2025
общество, россия, абхазия, южная осетия
Общество, Россия, Абхазия, Южная Осетия
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии

Жителям Абхазии и Южной Осетии с двойным гражданством упростили выдачу паспортов

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру первичной выдачи или замены внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, теперь для первичного получения российского паспорта или его замены жителям Абхазии и Южной Осетии необязательно въезжать в Россию. На территории республик будут работать временные группы из сотрудников МВД России, которые решат все вопросы, связанные с выдачей или заменой российских паспортов.
"Утвердить прилагаемые правила выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, отдельным категориям лиц на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", - сообщается в постановлении.
