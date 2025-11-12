Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии

https://ria.ru/20251112/pasport-2054592937.html
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру первичной выдачи или замены внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, теперь для первичного получения российского паспорта или его замены жителям Абхазии
и Южной Осетии
необязательно въезжать в Россию
. На территории республик будут работать временные группы из сотрудников МВД России, которые решат все вопросы, связанные с выдачей или заменой российских паспортов.
"Утвердить прилагаемые правила выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, отдельным категориям лиц на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", - сообщается в постановлении.