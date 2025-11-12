Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство РФ упростило процедуру первичной выдачи или замены внутрироссийских паспортов людям с двойным гражданством, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИА Новости.