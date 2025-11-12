https://ria.ru/20251112/panchohova-2054601417.html
Чешская сноубордистка Панчохова попала под снежный завал в Японии
Чешская сноубордистка Шарка Панчохова сообщила, что во время спуска с крутой горы в Японии попала под снежный завал. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Сноубордистка Панчохова рассказала, как попала под снежный завал в Японии
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чешская сноубордистка Шарка Панчохова сообщила, что во время спуска с крутой горы в Японии попала под снежный завал.
Видео происшествия спортсменка опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) как превью блога про сноуборд на YouTube-канале.
"Снежный завал - это серьезно! Я многому научилась. Теперь я смотрю на гору по-другому и по-другому планирую свои спуски. Не могу выразить, насколько важно иметь команду, которая разбирается в лавинной безопасности. Это позволяет мне сохранять спокойствие перед стартом и в те моменты, когда каждая минута кажется вечностью! Не катайтесь в одиночку! Обсуждайте с друзьями маршрут перед спуском. Продумайте план действий в случае ЧП!" - написала Панчохова
.
"Я пыталась успокоить сердцебиение и экономить кислород. Я знала, что у меня команда профессионалов, и понимала, что скоро они меня спасут. К счастью, я была не очень глубоко под снегом и мне удалось сделать отверстие, чтобы дышать. Но я не могла пошевелиться. Команда добиралась до меня около трех минут, они не могли просто съехать ко мне, потому что меня могло завалить снегом еще больше. У меня было ощущение, что это вечность", - заявила спортсменка на видео.
Панчоховой 35 лет. Она принимала участие в четырех Олимпиадах - 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. В ее активе серебро чемпионата мира 2011 года в слоупстайле, победы на трех этапах Кубка мира.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.