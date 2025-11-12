Рейтинг@Mail.ru
Макеты памятника героям СВО в Новороссийске обсудили в администрации города - РИА Новости, 12.11.2025
Макеты памятника героям СВО в Новороссийске обсудили в администрации города
Макеты памятника героям СВО в Новороссийске обсудили в администрации города - РИА Новости, 12.11.2025
Макеты памятника героям СВО в Новороссийске обсудили в администрации города
В администрации города-героя Новороссийска обсудили детали макетов памятника героям СВО, который будет установлен в сквере имени Рыбнева. РИА Новости, 12.11.2025
2025
Новороссийск
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В администрации города-героя Новороссийска обсудили детали макетов памятника героям СВО, который будет установлен в сквере имени Рыбнева.
В настоящий момент три макета находятся на согласовании художественного совета. В этот раз обсуждался макет краснодарской творческой группы, которая изготовила уже более 30 памятников героям СВО, установленных по всей стране.
Увековечить память героев СВО в Новороссийске разработчики предложили в скульптурной композиции, выполненной в виде 14-метровой колонны. По замыслу авторов в основании колонны расположится группа бойцов, представленная разными родами войск. Венчать колонну будет скульптура Архангела Михаила – защитника и борца со злом в православной религии. Он представлен с крестом и мечом в руках. Скульптуру планирует выполнить в бронзе и граните и установить на каменный постамент в центре сквера имени Рыбнева.
На плитах последнего со всех четырех сторон разместятся памятные надписи. По предложениям разработчиков, это могут быть строки из стихотворений военных поэтов, участников СВО, отражающие глубину и суровость тех испытаний, через которые пришлось пройти защитникам.
На совещании отметили, что окончательное решение по выбору макета будущего памятника остается за жителями.
"После внесения поправок и доработке деталей, все три макета будут выставлены на открытое голосование. Оно пройдет в двух форматах — онлайн и очно. Макеты будут выставлены на обозрение в Городском дворце культуры", — приводит пресс-служба администрации Новороссийска слова заместителя главы города Натальи Майоровой.
После утверждения макета и определения источника финансирования, проект будет запущен в работу. Как отмечается, на выполнение собственно работ по производству памятника уйдет не менее полугода. В рамках установки монумента будет также выполнен ряд работ по благоустройству всего сквера.
Новороссийск
 
 
Заголовок открываемого материала